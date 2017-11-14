КАЗАНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Комиссия МВД по Татарстану завершила служебную проверку в отношении сотрудников управления МВД РФ по Нижнекамскому району, в результате которой четверо полицейских уволены, более 15 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, начальник управления освобожден от занимаемой должности, сообщает МВД по Татарстану.

Проверка УМВД по Нижнекамскому району была организована после суицида 19 октября 22-летнего жителя Нижнекамска Ильназа Пиркина, который в предсмертном видеоролике рассказал об издевательствах над ним полицейских, а также выявленных после этого еще нескольких фактах противоправной деятельности полицейских управления.

"По результатам служебной проверки за грубое нарушение служебной дисциплины, в частности, за отсутствие документального оформления задержания, а также отсутствие необходимости длительного нахождения задержанного в помещении управления четверо сотрудников полиции уволены из органов внутренних дел. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление ведомственного и процессуального контроля заместитель начальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району переведен на нижестоящую должность", — говорится в сообщении.

Также, по информации МВД республики, заместитель начальника управления — начальник полиции, двое его заместителей, начальник уголовного розыска и начальник службы участковых уполномоченных полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Еще 10 сотрудников за допущенные нарушения привлечены к различным дисциплинарным взысканиям.

Принято решение об освобождении начальника УМВД по Нижнекамскому району от занимаемой должности.

"Выводы о том, имело ли место превышение должностных полномочий, будут сделаны в ходе предварительного следствия, которое проводит Следственное управление СК России по Республике Татарстан", — отмечает МВД.

Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в отношении Пиркина и последовавшей проверки деятельности УМВД в следственные органы было направлено еще три требования о возбуждении уголовных дел: двух — по незаконным методам расследования, одного — по укрытию преступления от учета.