КАЗАНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Комиссия МВД по Татарстану завершила служебную проверку в отношении сотрудников управления МВД РФ по Нижнекамскому району, в результате которой четверо полицейских уволены, более 15 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, начальник управления освобожден от занимаемой должности, сообщает МВД по Татарстану.
"По результатам служебной проверки за грубое нарушение служебной дисциплины, в частности, за отсутствие документального оформления задержания, а также отсутствие необходимости длительного нахождения задержанного в помещении управления четверо сотрудников полиции уволены из органов внутренних дел. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление ведомственного и процессуального контроля заместитель начальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району переведен на нижестоящую должность", — говорится в сообщении.
Принято решение об освобождении начальника УМВД по Нижнекамскому району от занимаемой должности.
"Выводы о том, имело ли место превышение должностных полномочий, будут сделаны в ходе предварительного следствия, которое проводит Следственное управление СК России по Республике Татарстан", — отмечает МВД.
Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в отношении Пиркина и последовавшей проверки деятельности УМВД в следственные органы было направлено еще три требования о возбуждении уголовных дел: двух — по незаконным методам расследования, одного — по укрытию преступления от учета.