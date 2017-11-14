После избиения заключенных в колонии под Калининградом возбудили дело

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения физической силы по отношению к заключенным со стороны сотрудников исправительной колонии в Калининградской области, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по обращению осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Калининградской области, согласно которому к нему и ряду других осужденных применяется физическая сила и специальные средства со стороны сотрудников исправительного учреждения.

"Прокурорской проверкой факт незаконного применения физической силы и специальных средств сотрудниками ИК №7 в отношении ряда осужденных в помещении для проведения обысков подтвердился. Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело", — говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия и специальных средств". Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.