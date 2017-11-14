Дело о срыве военного строительства в Арктике передали в Таганский суд

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы передал в другой суд рассмотрение дела руководителей "Русальянс Строя", обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Дело передано по подсудности в Таганский районный суд", — сказал он.

На скамье подсудимых находятся учредитель и председатель совета директоров "Русальянс Строя" Алексей Эккерт и руководитель этой компании Дмитрий Бушманов.

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой, по информации СМИ, похитили 3 миллиарда рублей.

Следствие считает, что Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. Бушманов с помощью поддельных документов якобы должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ, писали СМИ.