Под Воронежем полиция забрала двоих детей у матери, которая их избивала

ВОРОНЕЖ, 14 ноя — РИА Новости. Полиция в Воронежской области забрала у матери двух девочек-подростков, которых женщина избивала и воспитывала в антисанитарных условиях, голоде, без необходимой одежды, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.

Факт неисполнения обязанностей по воспитанию детей был выявлен полицейскими в Калачеевском районе. По данным ГУМВД, 33-летняя жительница поселка Пригородный ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает.

"Систематически уклоняется от медицинского наблюдения за детьми, не обеспечивает должный уход. 13 и 14-летняя девочки находились в антисанитарных условиях без необходимой одежды и полноценного питания, а также пожаловались сотрудникам полиции на то, что их бьют", — говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, сейчас подростки переданы бабушке под временную опеку.

В отношении матери девочек возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, добавили в МВД.