МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская провела независимую проверку поступившей от жительницы Екатеринбурга жалобы на незаконное расторжение договора опеки, в результате которого ее приемные дети были изъяты из семьи, сообщает сайт ОП РФ во вторник.

Свердловский областной суд назначил на 6 декабря рассмотрение апелляционной жалобы жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали двух приемных детей.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Савиновских обжаловала решение суда, санкционировавшего изъятие у нее детей. В понедельник женщина начала голодовку, требуя встречи с министром социальной политики Свердловской области, однако в тот же день прекратила ее — после того, как мэр города Евгений Ройзман пообещал ей свою помощь.

"Действия по прекращению опеки Савиновских Ю. В. над несовершеннолетними детьми кажутся нам слишком резкими и не основываются на достаточных доказательствах… Потенциальная угроза нравственному здоровью детей, на наш взгляд, не имеет достаточных доказанных оснований", — говорится в итоговом отчете Альшанской по результатам общественной проверки, опубликованном на сайте ОП РФ.

Как отмечается в отчете, органами опеки "были учтены потенциальные угрозы", но "проигнорирована реальная привязанность", сложившаяся у детей и родителей.

"При положительном заключении психолога и решении суда, рекомендуется вернуть детей в семью на условиях сопровождения независимым психологом для снижения рисков с учетом опасений органов опеки, а также общего стрессового состояния, в котором мать и дети могут находиться после пережитых событий", — также говорится в документе.

Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Муж женщины заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.