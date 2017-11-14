Жительницу КБР будут судить за убийство новорожденного

НАЛЬЧИК, 14 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Баксанского района республики, обвиняемую в убийстве своего новорожденного сына, тело которого она выбросила на мусорную свалку, материалы отправили в суд, сообщает региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 18 января на мусорной свалке на окраине селения Кишпек было обнаружено тело новорожденного мальчика, причиной смерти которого стало общее переохлаждение. В ходе расследования этого случая были получены образцы для исследования ДНК почти у 1,5 тысячи женщин, в том числе и жительниц селения Кишпек. Результаты исследования показали, что одна из них является матерью погибшего ребенка. По данным следствия, причиной убийства женщина, у которой есть еще трое детей, назвала тяжелое материальное положение.

"Из материалов уголовного дела следует, что 32-летняя женщина зашла в подсобное неотапливаемое помещение своего домовладения, самостоятельно родила младенца, затем завернула его в полимерный мешок и оставила в углу помещения, в результате чего ребенок от переохлаждения умер", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, впоследствии труп новорожденного ребенка вместе с остальным бытовым мусором был вывезен на мусорную свалку, расположенную на окраине села, где случайно был обнаружен местным жителем.

Женщине предъявили обвинение по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, добавили в ведомстве.