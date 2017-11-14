В Коломне в реке нашли тело девушки со связанными ногами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следователи в Московской области выясняют обстоятельства смерти девушки, которую нашли со связанными ногами в Москве-реке, сообщает ГСУ СК по региону.

По данным ведомства, 13 ноября в городском округе Коломна вблизи деревни Дубна и села Черкизово в пяти метрах от берега в Москве-реке было найдено тело девушки.

"При извлечении ее из воды было установлено, что ноги пострадавшей связаны между собой транспортировочным автомобильным тросом. По данному факту следственным отделом по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, личность погибшей устанавливается, назначено судебно-медицинское исследование тела.