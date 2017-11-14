В Москве возбудили новое "игорное дело"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следствие заподозрило 17 людей, в том числе полицейского, в создании сети подпольных игорных заведений в нескольких регионах России, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, группу создали в январе 2015 года Сергей Ерков и Александр Горлышкин, решившие проводить азартные-онлайн игры "с использованием игрового оборудования вне игорной зоны".

"По предварительным данным, за период функционирования преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 66 миллионов рублей", — сказала Иванова.

Всего в группе состояло не менее 17 человек, в том числе сотрудник управления МВД по Саранску (Мордовия). Уголовное дело возбуждено по статьям о создании/участии в преступном сообществе и незаконной организации азартных игр.

На территории Российской Федерации с 1 июля 2009 года запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон.