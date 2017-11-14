Пострадавшую при пожаре в сочинском общежитии женщину доставили в Краснодар

СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Женщину, пострадавшую во вторник при пожаре в общежитии в Сочи, доставили на санавиации в Краснодар, еще 28 человек остаются в сочинских больницах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Сочи Дмитрий Перов.

"На данный момент 28 пострадавших остаются в больницах, в том числе двое детей. Шестеро из пострадавших в тяжелом состоянии, остальные средней тяжести. Основной диагноз — отравление угарным газом. Один человек погиб. Одну женщину доставили на санавиации в Краснодар", — заявил Перов.

Ранее сообщалось о возгорании пятиэтажного общежития по улице Чебрикова, которое загорелось в Сочи во вторник. В результате ЧП были эвакуированы более 50 человек. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По предварительным данным СУСК России по Краснодарскому краю, рано утром загорелась двухэтажная пристройка, расположенная рядом с домом, после чего пламя перекинулось на дом. Возгорание обнаружили очевидцы, в связи с чем вызвали работников пожарной службы.