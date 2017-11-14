МАК назвал причину жесткой посадки вертолета Scorpion в Иркутской области

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Причиной инцидента с частным вертолетом Scorpion в Иркутской области, где 25 июля 2016 года в результате жесткой посадки пострадали два человека, стал пыльный вихрь, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по результатам расследования аварии.

"Наиболее вероятно, причиной авиационного происшествия с ЕЭВС вертолетом "Scorpion" RA-2501G явилась потеря КВС контроля за наземными ориентирами при попадании ВС в пыльный вихрь при выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха, что привело к неконтролируемому смещению вертолета вбок и столкновению с препятствием", — говорится в сообщении.

Кроме того, происшествию способствовали недостаточная подготовка командира вертолета к выполнению полетов на пыльные площадки и невыполнение положений правил о порядке посадки на площадки, на которых возможно образование пыльного вихря, добавили в МАК.

МАК приступил к расследованию происшествия с вертолетом в ноябре 2016 года. До этого Восточно-Сибирское следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте заявило, что следователи ведут проверку по факту жесткой посадки вертолета.

В октябре этого года суд назначил штраф в 45 тысяч рублей пилоту вертолета, совершившему жесткую посадку, в результате которой воздушное судно разрушилось.