Мосгорсуд проверит законность приговора экс-сенатору Попельнюхову 5 декабря

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 5 декабря рассмотрение жалобы на приговор экс-сенатору от Белгородской области Сергею Попельнюхову, приговоренному к семи годам заключения по делу о хищении более 1 миллиарда рублей при строительстве в Венесуэле заводов для производства автоматов Калашникова, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее Лефортовский суд Москвы приговорил Попельнюхова к семи годам колонии общего режима за мошенническое хищение денег, выделенных на строительство двух заводов в Венесуэле. Кроме того, суд взыскал с Попельнюхова, возглавлявшего компанию "Стройинвестинжиниринг СУ-848", более 1 миллиарда рублей по иску потерпевшей стороны — "Рособоронэкспорта". Сам подсудимый после приговора заявил, что "деньги не похищал, ущерб никому не причинял".

Экс-сенатору инкриминировалось хищение 1,1 миллиарда рублей, которые в рамках контракта с "Рособоронэкспортом" его компания получила от Венесуэлы для строительства заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Следствие утверждает, что деньги ушли на счета подконтрольных экс-сенатору фирм, а предприятия остались недостроенными.

Рабочие, задействованные в возведении предприятий, заявляли о многомесячных задержках зарплаты. Этой ситуацией в Венесуэле заинтересовалось подразделение ФСБ РФ, отвечающее за безопасность на промышленных объектах. Кроме того, ситуация оказалась в поле зрения российского вице-премьера по оборонной промышленности Дмитрия Рогозина, по словам которого при постройке заводов "произошли странные сбои" и сроки сдачи предприятий откладывались до конца 2015 года.

Защита экс-сенатора утверждала, что заводы в Венесуэле не были достроены из-за высокой инфляции в этой стране.