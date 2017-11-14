Волна ложных минирований затронула около 75 российских регионов

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (306)

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Массовые звонки о якобы заложенных бомбах с начала осени зарегистрированы примерно в 75 регионах России из 85, сообщил во вторник замначальника московского управления ФСБ Андрей Яценко.

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"Около 600 сообщений анонимных было в Москве, около 100 — в Московской области. Всего, по нашим подсчетам, данная волна охватила порядка 75 регионов РФ, всего поступило около 2 тысяч сообщений", — сказал он на заседании в Мосгордуме.

По его словам, главная опасность была в том, чтобы за сотнями и тысячами ложных сообщений пропустить настоящий теракт. Однако, как сообщалось, ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ.