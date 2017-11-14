В Москве эвакуировали более 250 тысяч человек с начала волны "минирований"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Четверть миллиона человек были эвакуированы в Москве с 11 сентября по 9 ноября из-за звонков об угрозе взрыва, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников во вторник.

"По состоянию на 9 ноября на телефонную службу 102 поступили звонки об угрозе взрывов на 564 объектах, расположенных на территории города. Для обследования зданий, прилегающих к территории, проводилась эвакуация более чем 250 тысяч человек, это четверть миллиона людей, которые привлекались тем или иным образом к издержкам, связанным с эвакуацией с места угроз", — рассказал Черников на заседании в Московской городской думе, посвящённой противодействию "телефонному терроризму".

Глава ведомства отметил, что 184 тысячи человек были эвакуированы с мест массового пребывания, из учебных заведений эвакуированы 29 тысяч человек, из гостиниц, общежитий и хостелов — 13 тысяч. Волна минирований затронула и объекты органов государственной власти, откуда проводилась эвакуация более тысячи человек. Угрозы взрыва поступали и в коммерческие компании (почти 2,5 тысячи человек), на железнодорожные вокзалы (около 6 тысяч), в жилые дома (9 тысяч), в том числе и банки (2,5 тысячи человек эвакуированы), отметил глава ведомства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.