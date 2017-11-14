В Сочи рассказали подробности о женщине, погибшей при пожаре в общежитии

СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Погибшей при пожаре в общежитии в Сочи женщине было не менее 50 лет, она не смогла выбраться, так как была парализована, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По его мнению, женщина вряд ли погибла от отравления угарным газом. "Такого задымления не было, чтобы угореть", — сказал он.
Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы более 50 человек. Начальник управления здравоохранения города Марина Вартазарян рассказала РИА Новости, что при пожаре пострадали 23 человека, среди них двое детей. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал об одном погибшем и 16 пострадавших. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.