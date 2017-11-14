В Сочи рассказали подробности о женщине, погибшей при пожаре в общежитии

СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Погибшей при пожаре в общежитии в Сочи женщине было не менее 50 лет, она не смогла выбраться, так как была парализована, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Погибла женщина лет 50-55, может, больше. Мать главы домового комитета этого дома. Она парализована была, тучная женщина. Не смогла ни к окну выйти, ни к двери", — сказал РИА Новости представитель ГУ МЧС.

По его мнению, женщина вряд ли погибла от отравления угарным газом. "Такого задымления не было, чтобы угореть", — сказал он.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы более 50 человек. Начальник управления здравоохранения города Марина Вартазарян рассказала РИА Новости, что при пожаре пострадали 23 человека, среди них двое детей. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал об одном погибшем и 16 пострадавших. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.