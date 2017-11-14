Житель Геленджика угнал яхту, чтобы покататься

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту угона яхты в Геленджике Краснодарского края, по предварительным данным, местный житель взял ее покататься, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, около 13.00 мск 4 ноября житель Геленджика тайно угнал маломерное судно "Карина", принадлежащее другому местному жителю, и вышел на нем в акваторию Черного моря. Владелец яхты обратился к правоохранителям.

"Примерно в 19.00 мск того же дня 33-летний угонщик возвратился на судне к месту его швартовки и был задержан", — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства будут еще устанавливаться, но "предположительно, он угнал судно, чтобы покататься".

По данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.