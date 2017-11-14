В Иркутской области проверяют информацию о насилии над задержанным

ИРКУТСК, 14 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка проводится СУ СК по Иркутской области по информации о применении насилия к гражданину, задержанному полицией в городе Усолье-Сибирское, сообщает следствие.

Как говорится в сообщении СК, следственные органы обнаружили на сайте правозащитников Иркутской области информацию о применении физического воздействия к гражданину Айдыну Юсифову.

"В статье говорится о том, что 9 ноября Айдын Юсифов, подходя к своей машине, был задержан людьми в масках, которые впоследствии применили к нему насилие, затем доставили в отдел полиции, где продолжили оказывать физическое воздействие", — информирует следствие. Согласно публикации на сайте правозащитников, сотрудники полиции заставляли Юсуфова дать взятку их коллеге и избили его за отказ исполнять требование.

За день до публикации материала в следственные органы Иркутской области обратилась супруга Юсифова с заявлением, что к ее мужу правоохранительными органами было применено насилие. Текст, опубликованный на сайте правозащитников, приобщен к материалам доследственной проверки.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области РИА Новости сообщили, что по данному факту ведомство проводит собственную проверку. "В настоящее время ведется работа по проверке фактов, изложенных правозащитниками. О ее результатах будет сообщено дополнительно", — пояснил представитель ведомства.