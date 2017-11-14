На месте пожара в сочинском общежитии работают психологи

СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Психологи работают на месте пожара в общежитии в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На месте работает группа психологов психоневрологического диспансера №3 в составе 7 человек. На месте работает психолог ЮРПСО (Южного регионального поисково-спасательного отряда)", — говорится к сообщении ГУ МЧС.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы более 50 человек. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, пострадали 16 человек, в том числе два ребенка, еще один погиб. Пожарные потушили горевшее здание на площади 300 квадратных метров.