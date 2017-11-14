Источник назвал возможные причины пожара в общежитии в Сочи

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Причинами крупного пожара в общежитии в Центральном районе Сочи, по предварительным данным, могли стать неисправность в электрооборудовании и поджог, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Хлопков никаких не было. Причины пока две: короткое замыкание и поджог", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте ЧП работает испытательно-пожарная лаборатория, которая установит точную причину возгорания.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы более 50 человек. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, пострадали 16 человек, в том числе два ребенка, еще один погиб. Пожарные потушили горевшее здание на площади 300 квадратных метров.