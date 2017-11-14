Мосгорсуд проверит законность приговора Реймеру за аферу с браслетами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 21 ноября рассмотрение жалобы на приговор экс-главе ФСИН Александру Реймеру по делу об афере с электронными браслетами для подследственных, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Такое решение суд принял из-за госпитализации одного из адвокатов. Ранее суд уже выслушал доводы сторон, но попросил дополнительное время для ознакомления с текстами жалоб.

"Отложить слушание дела на 21 ноября 10:30", — решила одна из судей коллегии. Реймер, по ее словам, будет лично доставлен в суд из СИЗО на рассмотрение жалобы.

По данным обвинения, Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов, разместив госзаказ без конкурса. На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%; украдено было 1,23 миллиарда рублей.

Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его бывшему заместителю Николаю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директору ведомственного ФГУПа Виктору Определенову — шесть лет колонии со штрафом в 700 тысяч рублей.