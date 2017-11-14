Воздух у горевшего в Сочи общежития проверят на содержание вредных веществ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. МЧС направила к месту пожара в общежитии в Сочи передвижную лабораторию для контроля состояния атмосферного воздуха, сообщил журналистам старший офицер управления организации информирования населения национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Рустам Рассаев.

"К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферного воздуха в жилом секторе. Проводится информирование населения", — сказал он.

Представитель МЧС добавил, что от ведомства к ликвидации пожара привлечены более сорока человек и 17 единиц техники.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы 50 человек. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, всего пострадали 16 человек, из них один погиб. Пожарные потушили горевшее здание.