В Королеве нашли труп пожилой женщины с ранами от укусов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после смерти женщины от укусов собаки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с ранами в виде укусов животных по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Установлено, что 12 ноября около одного из домов в микрорайоне Первомайском городского округа Королев обнаружено тело 75-летней женщины с "обширными ранами, характерными для укусов животных". Отмечается, что от полученных ран женщина скончалась на месте.

В настоящее время проводится комплекс действий для получения и закрепления доказательственной базы. Расследование дела продолжается.