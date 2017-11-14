В Королеве нашли труп пожилой женщины с ранами от укусов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после смерти женщины от укусов собаки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Установлено, что 12 ноября около одного из домов в микрорайоне Первомайском городского округа Королев обнаружено тело 75-летней женщины с "обширными ранами, характерными для укусов животных". Отмечается, что от полученных ран женщина скончалась на месте.
В настоящее время проводится комплекс действий для получения и закрепления доказательственной базы. Расследование дела продолжается.