В Коми локализовали крупный пожар на бумажном производстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар площадью 300 квадратных метров на территории целлюлозно-бумажного производства в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике Коми.
По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет. При ликвидации пожара работают 22 единицы техники и 54 человека.
Акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК" — один из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции России. Бюджет Республики Коми более чем на 20 процентов сформирован за счет налоговых отчислений градообразующего предприятия. АО "Монди СЛПК" входит в подразделение Группы Монди "Mondi Uncoated Fine Paper" (Немелованные высококачественные бумаги Группы Монди) — ведущего мирового производителя офисной и упаковочной бумаги.