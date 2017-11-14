В Коми локализовали крупный пожар на бумажном производстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар площадью 300 квадратных метров на территории целлюлозно-бумажного производства в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике Коми.

"В 07.45 на территории АО "Монди СЛПК" произошел пожар в отдельно стоящем здании (градирня). На место пожара направлены силы и средства пожарной охраны по вызову №2. Пожар локализован на площади 300 квадратных метров", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет. При ликвидации пожара работают 22 единицы техники и 54 человека.

Акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК" — один из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции России. Бюджет Республики Коми более чем на 20 процентов сформирован за счет налоговых отчислений градообразующего предприятия. АО "Монди СЛПК" входит в подразделение Группы Монди "Mondi Uncoated Fine Paper" (Немелованные высококачественные бумаги Группы Монди) — ведущего мирового производителя офисной и упаковочной бумаги.