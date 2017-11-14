Пострадавшие при пожаре в сочинском общежитии получили ожоги и отравления

СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Пострадавшие при пожаре в общежитии в Сочи, в том числе двое детей, поступили в больницы с ожогами и отравлениями, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения администрации Сочи.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы 50 человек. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, всего пострадали 16 человек, из них один погиб. Пожарные потушили горевшее здание.

"По первым оценкам, при пожаре на (улице) Чебрикова пострадали от 12 до 14 человек, из них двое детей. Состояние среднее и тяжелое. У кого-то отравление, у кого-то ожоги, у кого-то что-то еще. Взрослые поступили в горбольницу №4, дети – в больницу №9", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Сочи Дмитрий Перов.

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