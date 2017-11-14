Пострадавшие при пожаре в сочинском общежитии получили ожоги и отравления

СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Пострадавшие при пожаре в общежитии в Сочи, в том числе двое детей, поступили в больницы с ожогами и отравлениями, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения администрации Сочи.
"По первым оценкам, при пожаре на (улице) Чебрикова пострадали от 12 до 14 человек, из них двое детей. Состояние среднее и тяжелое. У кого-то отравление, у кого-то ожоги, у кого-то что-то еще. Взрослые поступили в горбольницу №4, дети – в больницу №9", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Сочи Дмитрий Перов.
Пятиэтажное общежитие полыхает в центре #Сочи — люди прыгают из окон https://t.co/nDCDnXT6Ve #Пожар pic.twitter.com/3zpWDZaB6r— Пятый канал Новости (@5tv) 14 ноября 2017 г.