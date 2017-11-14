В Сочи при пожаре в общежитии пострадали двое детей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе два ребенка, пострадали, по уточненным данным, при пожаре в общежитии в Центральном районе Сочи, еще один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"За медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе два ребенка, все госпитализированы", — сказал собеседник агентства, добавив, что еще один человек погиб.

По его словам, на месте пожара сейчас проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. Огонь на высшей фазе распространился на площади 300 квадратных метров.

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