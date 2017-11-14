В Сочи при пожаре в общежитии пострадали двое детей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе два ребенка, пострадали, по уточненным данным, при пожаре в общежитии в Центральном районе Сочи, еще один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, на месте пожара сейчас проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. Огонь на высшей фазе распространился на площади 300 квадратных метров.
Пятиэтажное общежитие полыхает в центре #Сочи — люди прыгают из окон https://t.co/nDCDnXT6Ve #Пожар pic.twitter.com/3zpWDZaB6r— Пятый канал Новости (@5tv) 14 ноября 2017 г.