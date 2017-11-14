В СК рассказали о состоянии младенца, раненного при хлопке газа на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Жизни грудного ребенка, пострадавшего в результате хлопка газа в Свердловской области, ничто не угрожает; СК начал проверку по факту инцидента, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщалось ранее со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, ЧП произошло днем в понедельник. В результате хлопка газа при разжигании печи произошло обрушение печной кладки. Семимесячный мальчик получил травму головы и был госпитализирован в реанимацию.

"В настоящее время, по имеющимся данным, жизни мальчика ничего не угрожает", — говорится в сообщении СУ СК.

По факту данного инцидента органами СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет выясняться не только степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, но и все обстоятельства, связанные с установкой в доме газового оборудования.

"По имеющимся сведениям, установку данного оборудования ранее осуществили специалисты. В том, насколько качественно это было сделано и все ли необходимые меры были приняты для обучения граждан пользованию газовым оборудованием, и предстоит разобраться следователям СКР", — отмечается в сообщении.