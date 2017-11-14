Пожилая пьяная жительница Татарстана, избившая фельдшера, пойдет под суд

КАЗАНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Пожилая жительница Набережных Челнов предстанет перед судом за то, что в состоянии опьянения избила врача скорой помощи, которая приехала к ней на вызов, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летней Галины Микрюковой. Она обвиняется по статье "Побои". Причастность к совершению преступления женщина признала в полном объеме. Дело направлено в суд для рассмотрения в особом порядке", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, 13 сентября в Набережных Челнах находившаяся в состоянии алкогольного опьянения Микрюкова почувствовала себя плохо, вызвала бригаду скорой помощи, после чего заснула. Прибывшие медики, не смогли попасть в запертый подъезд, узнали у соседей телефон женщины и разбудили ее звонком.
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Несмотря на это, сотрудницы "скорой" оказали Микрюковой квалифицированную медицинскую помощь.