В Тольятти на мусороперерабатывающей станции нашли тело младенца

САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Рабочие нашли тело младенца на мусороперерабатывающей станции в Тольятти, идет проверка, сообщает ГУМВД по региону.

По данным полиции, тело младенца обнаружили во вторник около 07:30 мск. В полицию Тольятти поступило сообщение от руководства фирмы на улице Новозаводской в Центральном районе города, которая занимается переработкой вторичного сырья.

Согласно полученной информации, рабочие организации во время сортировки пластиковых отходов обратили внимание на сверток и обнаружили в нем тело новорожденной девочки.

"В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения матери младенца. Причина смерти ребенка будет установлена по результатам проведенной экспертизы", — говорится в сообщении.

По факту обнаружения тела ребенка проводится проверка. Оперативники разыскивают мать умершей девочки. Также полицейские выясняют, откуда был привезен мусор на переработку, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев.