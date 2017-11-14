В Тольятти на мусороперерабатывающей станции нашли тело младенца

САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Рабочие нашли тело младенца на мусороперерабатывающей станции в Тольятти, идет проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Согласно полученной информации, рабочие организации во время сортировки пластиковых отходов обратили внимание на сверток и обнаружили в нем тело новорожденной девочки.
"В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения матери младенца. Причина смерти ребенка будет установлена по результатам проведенной экспертизы", — говорится в сообщении.
По факту обнаружения тела ребенка проводится проверка. Оперативники разыскивают мать умершей девочки. Также полицейские выясняют, откуда был привезен мусор на переработку, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев.