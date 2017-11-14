В Кургане арестовали мужчину, который покусал и избил знакомую

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Житель Кургана Анатолий Ежков, обвиняемый в том, что он в наркотическом опьянении избил и искусал свою знакомую, арестован, сообщила во вторник РИА Новости старший референт отделения информации УМВД России по региону Анжелика Полунина.

Как уточнили в областной полиции, инцидент произошел в октябре по улице Бажова после возникшей между мужчиной и женщиной ссоры. По данным ведомства, мужчина в состоянии наркотического опьянения избил и покусал свою знакомую 1976 года рождения. В УМВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он скрылся, после чего был объявлен в розыск. Ранее местные СМИ сообщали, что Ежкова вывезли в Москву для участия в телепрограмме

"Сотрудниками полиции обвиняемый … был задержан за пределами Курганской области. Решением суда ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу", — рассказала собеседница агентства.

Как уточнил старший референт полиции региона Виталий Макаров, Ежков был арестован судом того региона, где он был задержан после объявления в розыск. Также, по данным полиции, в отношении Ежкова расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как сообщил в понедельник сам Ежков в программе на одном из федеральных телеканалов, в тот день он вместе с женщиной пришел к себе в общежитие, где она начала его бить оголенными проводами, находящимися под током. "Я сам кричал, чтобы вызвали полицию и скорую. Укусил ее раза два", — рассказал он.

Как добавила дочь пострадавшей, ее мать, находясь после случившегося в больнице, рассказала, что Ежков хотел ее "убить и съесть, он ударил ее пару раз и одичал, хотел намотать ей провод на шею, кусал". Следствие, по ее словам, насчитало 18 укусов на лице и теле женщины. Кроме того, участники программы сообщили, что в комнате общежития были найдены таблетки и шприцы.