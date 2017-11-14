В Сочи из-за пожара эвакуируют общежитие

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кровля пристройки к пятиэтажному зданию общежития загорелась во вторник на площади порядка 200 квадратных метров в Сочи, проводится эвакуация, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Чебрикова в Центральном районе горит кровля пристройки к зданию общежития на площади 200 квадратных метров. Спасатели проводят эвакуацию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства возгорания выясняются.