Суд в Петербурге приостановил работу универсама, где отравились сотрудники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге приостановил на два месяца деятельность универсама "Народный", где произошло отравление более 20 человек, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после вспышки сальмонеллеза среди работников торгового комплекса "Народный". Более 20 человек 30 и 31 октября были госпитализированы.

По данным СМИ, 7 ноября суд в Петербурге в связи с процессуальными и фактическими ошибками в документах отказался принимать заявления Роспотребнадзора в отношении владельцев "Народного" — трех юридических лиц "Пик", "Эдельвейс", "Лотта" — о привлечении к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы, представленные территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах, о совершении ООО "Пик", ООО "Эдельвейс", ООО "Лотта" административных правонарушений, предусмотренных статьей 6.3 КоАП РФ. Постановлениями суда юридические лица признаны виновными и им назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 дней", — говорится в сообщении.

По данным следствия, неустановленные работники петербургской организации, осуществляющие питание сотрудников универсама "Народный", нарушили санитарно-эпидемиологического правила, что повлекло отравление более 20 человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.