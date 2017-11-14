Пассажирка, устроившая дебош в самолете Москва - Сочи, заплатит 500 рублей

СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Пассажирка самолета Москва — Сочи, устроившая дебош во время полета, была в состоянии алкогольного опьянения, правонарушительница привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 500 рублей, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщение о дебоше на борту рейса сообщением Москва — Сочи поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи от авиадиспетчера. Как говорится в сообщении ведомства, к приземлившемуся самолету прибыл наряд полиции. Полицейские выяснили, что одна из пассажирок во время полета вела себя вызывающе, на замечания бортпроводников не реагировала и отказывалась выполнять требования членов экипажа.

"После приземления самолета гражданка была доставлена в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи. Медицинское освидетельствование показало, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушительница была привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Постановлением суда правонарушительнице назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, уточняет пресс-служба.