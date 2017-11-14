Жителя Новокузнецка будут судить за изнасилование пятилетних девочек

КЕМЕРОВО, 14 ноя — РИА Новости. Житель Новокузнецка предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии в отношении пятилетних девочек, которых он заманил к себе домой конфетами, сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

"В августе прошлого года в дневное время обвиняемый садился в свой автомобиль, в это время к нему подошли две пятилетних девочки и попросили угостить их жевательной резинкой. Мужчина предложил им пойти к нему домой, где пообещал угостить их жевательной резинкой и конфетами, дети согласились. В жилище обвиняемый совершил в отношении девочек насильственное преступление сексуального характера", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, после случившегося девочки самостоятельно покинули квартиру и рассказали все родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Правоохранители установили подозреваемого, но 33-летний мужчина успел покинуть место жительства.

"Благодаря тщательно проведенной розыскной работе в июне 2017 года сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого было установлено, он был задержан. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в СУСК.

Следователи заявляют, что преступное посягательство на девочек стало возможным из-за недостаточного контроля со стороны родителей. Информацию об этом передали в комиссию по делам несовершеннолетних и органы профилактики.

Уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкциям УК РФ, обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.