В Свердловской области в результате хлопка газа пострадал грудной ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Грудной ребенок пострадал в результате хлопка газа в Свердловской области, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"ЧП в Свердловской области зафиксировано накануне. В результате него едва не погиб ребенок. Накануне вечером в 16.35 по местному времени (14.35 мск) в дежурную часть отдела МВД России по Артинскому району Свердловской области от бригады скорой помощи поступил тревожный сигнал в полицию о том, что в селе Манчаж на улице Комсомольская малыш 2017 года получил повреждения", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место выехала следственно-оперативная группа. Сыщики установили личность пострадавшего. Это мальчик Роман, грудничок, который родился в апреле текущего года. Малыш воспитывается в полной семье, его мать с супругом и четырьмя малолетними детьми проживают в этом доме. На учете в ПДН не состояли, к административной ответственности не привлекались. Глава семьи работает водителем на местной агроферме, а его супруга находится в отпуске по уходу за ребенком.

По словам Горелых, в день, когда произошло ЧП, глава семьи находился на работе. Супруга в районе 14.00 местного времени (12.00 мск) решила зажечь газ — дом отапливается печью, оборудованной газовой горелкой. Но при этом, зажигая газ, не открыла заслонку. В итоге огонь не загорелся. А когда она в итоге открыла заслонку, дала проветриться скопившемуся газу и решила вновь зажечь огонь, произошел мощный хлопок. В результате произошло частичное обрушение кирпичной кладки в районе выходящей трубы. Часть кирпичей упала в кроватку, которая стояла недалеко от печи. В ней находился грудничок. В результате хозяйка и три ребенка травм не получили, а самый маленький ребенок получил травмы головы и срочно был госпитализирован в реанимацию.

"Отмечу, что это происшествие никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. С большой долей вероятности можно сказать, что это нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием. В настоящее органы внутренних дел проводят по данному факту проверку. Устанавливают, проводился ли инструктаж местного населения и, в частности, этого жилого дома, проверялось ли своевременно газовое оборудование", — подчеркнул представитель областного полицейского главка.