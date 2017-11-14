В Свердловской области в результате хлопка газа пострадал грудной ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Грудной ребенок пострадал в результате хлопка газа в Свердловской области, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он добавил, что на место выехала следственно-оперативная группа. Сыщики установили личность пострадавшего. Это мальчик Роман, грудничок, который родился в апреле текущего года. Малыш воспитывается в полной семье, его мать с супругом и четырьмя малолетними детьми проживают в этом доме. На учете в ПДН не состояли, к административной ответственности не привлекались. Глава семьи работает водителем на местной агроферме, а его супруга находится в отпуске по уходу за ребенком.
"Отмечу, что это происшествие никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. С большой долей вероятности можно сказать, что это нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием. В настоящее органы внутренних дел проводят по данному факту проверку. Устанавливают, проводился ли инструктаж местного населения и, в частности, этого жилого дома, проверялось ли своевременно газовое оборудование", — подчеркнул представитель областного полицейского главка.