В Хакасии ребенок скончался от побоев

КРАСНОЯРСК, 14 ноя — РИА Новости. Ребенок, госпитализированный с тяжелой травмой головы, скончался в больнице Абакана; в избиении 1,5-летнего мальчика следователи подозревают сожителя матери, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК России по Хакасии Татьяна Ощепкова.

По предварительным данным, подозреваемый непродолжительное время проживал с 22-летней жительницей города Абаза и ее малолетним сыном. Днем 11 ноября мать ушла в магазин, а сожитель остался дома. Ребенок в это время спал в детской кроватке.

"Вернувшаяся из магазина женщина обнаружила ребенка с телесными повреждениями. Прибывшие по вызову женщины сотрудники скорой помощи приняли решение о незамедлительном переводе ребенка санавиацией в республиканскую клиническую больницу. Однако 12 ноября 2017 года в результате полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении. Установленные в настоящее время обстоятельства дают обоснованные подозрения о том, что преступление в отношении малолетнего мальчика совершил 28-летний сожитель женщины", — сообщила Ощепкова.

По ее словам, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.