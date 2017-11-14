В Сибири авиапредприятие заработало 15 млн рублей на незаконных перевозках

КРАСНОЯРСК, 14 ноя — РИА Новости, Светлана Белькович. Следователи подозревают директора авиапредприятия ООО "АСК "Кречет" в незаконном предпринимательстве, а именно в перевозке в течение года людей и грузов без соответствующего разрешения, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения ООО "АСК "Кречет" законодательства о безопасности полетов.

"Установлено, что авиапредприятием в 2016-2017 годах под видом выполнения авиационных работ фактически осуществлялась перевозка персонала и груза сторонних организаций при отсутствии лицензии на осуществление данных видов деятельности. Незаконная предпринимательская деятельность должностных лиц ООО "АСК "Кречет" была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере — свыше 15 миллионов рублей", — сказала Горбунова.

По материалам проверки прокуратуры следственные органы в отношении директора авиапредприятия возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).