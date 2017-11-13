В Ростовской области при столкновении четырех машин пострадали два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости. Водитель и младенец пострадали при столкновении четырех машин в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.

Авария произошла в 18.10 мск в понедельник на трассе Ростов — Таганрог. По данным полиции, Hyundai Accent столкнулся со встречным автомобилем MAN, а после этого — с попутным Kia Rio. В свою очередь Kia столкнулся с попутным Volkswagen Amarok.

"В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель автомобиля Hyundai, а также ребенок 2017 года рождения", — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.