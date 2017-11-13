В Дагестане восстановили нарушенное из-за аварии электроснабжение

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение 75 тысяч потребителей Хасавюртовского, Кизлярского и Бабаюртовского районов Дагестана после аварии, следует из материалов Минэнерго РФ.

В понедельник в 13.22 мск на подстанции "Акташ" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северного Кавказа") действием защиты отключился трансформатор Т-2 из-за повреждения вводов выключателя 110 кВ трансформатора Т-2. Мощность отключенных потребителей составила 50 МВт.

"В 18.00 на ПС 110 кВ "Акташ" трансформатор Т-1 включен в работу и всем потребителям подано напряжение", — говорится в материалах.