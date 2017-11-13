СК возбудил дело после получения младенцем ожогов в нижегородской больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки информации о том, что двухнедельная девочка получила ожоги в детской больнице в Нижнем Новгороде, сообщает в понедельник СУСК по Нижегородской области.

Ранее СУСК организовал доследственную проверку, поводом для которой стали публикации ряда СМИ о причинении двухнедельной девочке в детской городской больнице "Айболит" ожогов 3-й степени, которые характеризуются сильной болью и некрозом тканей.

"По результатам проведения доследственной проверки… органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", — говорится в сообщении.

В ходе расследования следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку действиям лиц, допустивших травмирование новорожденной девочки, отмечает следственное управление.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства происшествия, связанные с возможными врачебными ошибками. Среди них — получение ожогов младенцем в нижегородской больнице.

Бастрыкин поручил тщательно проверить все указанные факты, а также следственные и процессуальные действия, проведенные региональными следственными органами СК РФ, и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям медицинских работников, а также установить, что явилось причиной травмирования и смерти людей.