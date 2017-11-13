СК возбудил дело после избиения инспектора в колонии в Орловской области

ВОРОНЕЖ, 13 ноя — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту избиения инспектора УФСИН заключенными колонии №2 в Орловской области, где осужденные объявляли голодовку, сообщает в понедельник региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что 19 октября девять осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Орловской области подали заявление об отказе от приема пищи и потребовали ослабления режима содержания. По данному факту СК начал процессуальную проверку, в ходе которой следователи дадут юридическую оценку ситуации в колонии.

"По данным следствия, 19 октября 2017 года трое осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области, не желая подчиниться законным требованиям инспектора исправительной колонии, нанесли ему несколько ударов в область груди, повредив форменное обмундирование и причинив физическую боль", — говорится в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, отметили в СК.

До этого областное управление ФСИН подтвердило объявление голодовки девятью осужденными, протестовавшими против неправомерных, по их мнению, действий сотрудников колонии во время обыска. По информации ведомства, 26 октября двое отказавшихся от пищи заключенных начали ее принимать, а 27 октября пищу принимали все осужденные.