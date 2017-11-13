Теплоснабжение в Красноярске планируют восстановить к полуночи

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Энергетики рассчитывают завершить восстановительные работы теплосети в Красноярске, где произошла авария, к полуночи, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Сотрудники Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в энергохолдинг СГК) устраняют последствия технологического нарушения трубопровода на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий". В 49 домах Ленинского района ограничена подача теплоснабжения, горячее водоснабжение сохраняется.

"По предварительной информации, завершить работы планируется к полуночи", — сообщает компания.

Отмечается, что точные сроки восстановления теплоснабжения всем потребителям будут определены после оценки характера повреждения.