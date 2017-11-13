В Дагестане около 20 тысяч жителей остались без электроснабжения

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Около 20 тысяч потребителей остаются без электроснабжения в республике Дагестан, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

В понедельник в 13.22 мск на подстанции "Акташ" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северного Кавказа") действием защиты отключился трансформатор Т-2 из-за повреждения вводов выключателя 110 кВ трансформатора Т-2.

Без электроснабжения оставалось около 51,5 тысячи потребителей Хасавюртовского и Бабаюртовского районов. В 13.56 мск и 14.11 мск произведены переключения в сети 110 кВ и части потребителей подано напряжение.

В настоящее время без электроснабжения остаются около 20 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, отмечает Минэнерго РФ.