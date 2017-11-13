Угрозы "минирования" офисов банка "Советский" в Москве не подтвердились

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Информация о "минировании" офисов банка "Советский" в столице не подтвердилась, все отделения организации вернулись к работе в штатном режиме, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее в экстренных службах столицы сообщили о проверке правоохранителями шести офисов банка "Советский" в четырех административных округах Москвы после анонимных звонков о "минировании".

"Информация о заложенном в одном из отделений банка взрывном устройстве не подтвердилась. Правоохранительные органы провели соответствующие мероприятия. Все отделения банка вернулись к работе в штатном режиме", — сообщили в банке.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.