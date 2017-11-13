Жительница Урала, у которой забрали приемных детей, объявила голодовку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали двух приемных детей, заявила, что объявляет голодовку до тех пор, пока ее не примет министр социальной политики Свердловской области.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. В настоящее время Савиновских обжаловала решение суда, санкционировавшего изъятие у нее детей.

Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Муж женщины заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.

"Сегодня я иду к министерству социальной политики и объявляю голодовку, пока меня не увидят и не услышат чиновники", — написала Савиновских в понедельник на своей странице в Facebook. Женщина вышла к зданию министерства с плакатом "Два месяца меня не принимает министр социальной политики. Больше двух месяцев два моих ребенка находятся в детском доме".

Позже женщина написала, что замминистра Евгений Шаповалов пригласил ее в свой кабинет.

Комментарием минсоцразвития региона РИА Новости пока не располагает.