Россельхознадзор зафиксировал вспышку АЧС в Курганской области

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) выделен в пробах свинины и в продуктах убоя, отобранных на двух предприятиях Курганской области, сообщает Россельхознадзор.

По состоянию на 13 ноября на территории региона вирус АЧС установлен в убойном цехе ООО "Мяспром" и в ИП Соколов В.К. Россельхознадзор сообщает, что указанные инфицированные объекты, свиньи и продукция свиноводства с вирусом АЧС не представляют опасности для человека.

Отмечается, что причиной инфицирования объектов стали убойные свиньи и продукты их убоя из ООО "Комплекс" села Шорохово Исетского района Тюменской области, где 10 ноября была установлена АЧС.

"В настоящее время управлением ветеринарии Курганской области и управлением Россельхознадзора по Курганской области в отношении инфицированных вирусом АЧС объектов проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.