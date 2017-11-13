На Урале суд вынес приговор мужчинам, грабившим девушек во время свиданий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил трех мужчин к лишению свободы по обвинению в серии разбойных нападений на девушек, которых осужденные приглашали на свидания, а потом грабили, сообщает управление МВД России по Екатеринбургу.

"Тринадцатого ноября Чкаловский районный суд вынес обвиняемым приговор, в соответствии с которым мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 162 УК Российской Федерации ("Разбой"), частью 3 статьи 161 УК Российской Федерации ("Грабеж"). Осужденным Сайди Махмудову и Малику Гахраманову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и девять лет шесть месяцев соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима, осужденному Рамилу Исаеву — десять лет колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что мужчины были задержаны 31 января 2016 года. По версии следствия, злоумышленники знакомились со своими будущими жертвами в группе одной из социальных сетей.

"Предлагали познакомиться, покататься на машине или отдохнуть в коттедже. Увеселительная поездка обычно заканчивалась ночью в каком-либо глухом месте, к примеру, в окрестностях поселков Медный-2 или Рудный областного центра. Там под угрозой ножа и физической расправы у девушек отбирались все ценные вещи, в основном, телефоны, золотые украшения, банковские карты, шубы. После этого обвиняемые, несмотря на мороз, просто бросали жертв на месте преступления и уезжали", — отмечается в сообщении.

В МВД пояснили, что потерпевшими в основном становились несовершеннолетние девушки, которые сознательно завышали свой возраст при регистрации на страницах знакомств в социальных сетях.

"В ходе дальнейшей оперативной работы сыщиков уголовного розыска было установлено, что задержанные причастны к целой серии подобных нападений. В органы внутренних дел на тот момент поступило порядка пяти заявлений от пострадавших по данному делу", — отмечает полиция.