В Воронеже задержали преступников после смены "счастливой" машины

ВОРОНЕЖ, 13 ноя — РИА Новости. Группу обвиняемых в 12 магазинных кражах задержали в Воронеже, полицейские пресекли деятельность злоумышленников после последней кражи, на которую мужчины приехали на другом автомобиле, сообщает в понедельник прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, четверо безработных в возрасте от 30 до 35 лет специализировались на кражах денег из магазинов Воронежа.

"Обвиняемые на протяжении прошедшей зимы, передвигаясь на автомобиле Daewoo Matiz, приезжали в ночное время к местам совершения преступлений, проникали в магазины, расположенные в разных районах города, и похищали каждый раз немалые суммы денег", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму почти 400 тысяч рублей. Как отмечает прокуратура, из своих 12 краж 11 участники группы совершили на Daewoo Matiz и каждый раз оставались незамеченными.

"В ходе следствия обвиняемые утверждали, что именно указанный автомобиль приносил им "удачу"… В феврале текущего года к месту очередной кражи злоумышленники впервые приехали на другом автомобиле. В этот раз их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов", — сообщает прокуратура.

Прокурор Воронежа утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд, добавили в ведомстве.