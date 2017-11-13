В Подмосковье возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам АО "Асфальт"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам местного предприятия, которое задолжало работникам более 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО "Асфальт" по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)", — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, с мая по сентябрь 2017 года руководство предприятия, которое занимается производством битуминозных смесей на основе природного асфальта и битума, имеет задолженность по выплате зарплаты перед бывшими работниками, которая составляет более 18 миллионов рублей.

По данным СК, сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы.