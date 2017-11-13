В Москве начали проверку после столкновения скорой и маршрутки с детьми

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Прокуратура Москвы ведет проверку по факту ДТП на Малой Филевской улице, во время которого столкнулся микроавтобус "Форд", перевозивший детей в школу, и машина скорой помощи, сообщает в понедельник столичное надзорное ведомство.

По предварительным данным, утром в понедельник в районе дома 28/1 по улице Малая Филевская на западе Москвы столкнулись микроавтобус "Форд" и автомобиль скорой медицинской помощи. После столкновения маршрутка наехала на мачту городского освещения.

Микроавтобус вез в школу детей. В момент аварии в нем было четыре ребенка, водитель и сопровождающий преподаватель. Пострадавшими стали водитель и пассажир микроавтобуса "Форд", дети в результате ДТП не пострадали, отмечают в прокуратуре.

"Прокуратура Западного административного округа города Москвы в связи с ДТП на западе столицы организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей автомобильным транспортом", — сообщает ведомство.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дополняется в сообщении.