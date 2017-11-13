Под Петербургом двое мужчин похитили студентку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Двое мужчин похитили студентку из аудитории Санкт-Петербургского аграрного университета, подозреваемые задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Подозреваемые, находясь в одной из аудиторий ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский аграрный университет", который расположен в Пушкинском районе города, похитили 22-летнюю девушку. Затем, угрожая неустановленным следствием пистолетом и применяя физическую силу, поместили последнюю в автомобиль марки "Тойота Камри" и удерживали в данном автомобиле, заблокировав двери", — говорится в сообщении.

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), максимальная санкция – 12 лет лишения свободы.

По данным СМИ, подозреваемые являются выходцами из Чечни.