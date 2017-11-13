МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи в Магаданской области предъявили обвинение местной жительнице, около 7 лет морившей приемного ребенка голодом ради получения социальных выплат, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Следователи установили, что 9 лет назад женщина придумала способ нажиться за счет государственного бюджета. По словам Петренко, для этого она разработала "жестокую схему" получения пособий и других выплат, предусмотренных законодательством о защите инвалидов. Для этого она вместе с супругом, которому ничего не сообщила о своих намерениях, создала приемную семью и установила опеку над мальчиком из Магадана, оставшимся без попечения родителей.
Петренко пояснила, что затем обвиняемая лишала ребенка продуктов и лекарств, таким образом искусственно формировала у мальчика клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта. Введя в заблуждение медицинский персонал больниц, женщина добилась, чтобы 25 октября 2010 года ребенку установили инвалидность на год.
"Для сохранения статуса инвалидности у мальчика женщина на протяжении почти 7 лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние и симптомы якобы имеющихся у него болезней", — подчеркнула Петренко.
Как добавила Петренко, женщину арестовали, позднее ее отстранили от опекунства над ребенком. Мальчика передали на попечение другой женщины, "которая занимается восстановлением его физического и психологического здоровья, окружая его вниманием и заботой". Как добавили в СК, состояние ребенка нормализовалось.
В ведомстве также отметили, что следователи продолжают расследовать дело халатности, в ходе которого будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки, принимавших решение о передаче мальчика в приемную семью и проверке условий его воспитания.