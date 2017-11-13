МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи в Магаданской области предъявили обвинение местной жительнице, около 7 лет морившей приемного ребенка голодом ради получения социальных выплат, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела об издевательствах над 11-летним мальчиком из Магаданской области его приемной матери предъявлено обвинение в совершении преступлений… "причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" и "мошенничество при получении выплат", — сказала Петренко.

Следователи установили, что 9 лет назад женщина придумала способ нажиться за счет государственного бюджета. По словам Петренко, для этого она разработала "жестокую схему" получения пособий и других выплат, предусмотренных законодательством о защите инвалидов. Для этого она вместе с супругом, которому ничего не сообщила о своих намерениях, создала приемную семью и установила опеку над мальчиком из Магадана, оставшимся без попечения родителей.

Петренко пояснила, что затем обвиняемая лишала ребенка продуктов и лекарств, таким образом искусственно формировала у мальчика клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта. Введя в заблуждение медицинский персонал больниц, женщина добилась, чтобы 25 октября 2010 года ребенку установили инвалидность на год.

"Для сохранения статуса инвалидности у мальчика женщина на протяжении почти 7 лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние и симптомы якобы имеющихся у него болезней", — подчеркнула Петренко.

По данным СК, кроме того, обвиняемая предоставляла ложные сведения в магаданские Пенсионный фонд и социальный центр, похитив за 7 лет более 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

Как добавила Петренко, женщину арестовали, позднее ее отстранили от опекунства над ребенком. Мальчика передали на попечение другой женщины, "которая занимается восстановлением его физического и психологического здоровья, окружая его вниманием и заботой". Как добавили в СК, состояние ребенка нормализовалось.

В ведомстве также отметили, что следователи продолжают расследовать дело халатности, в ходе которого будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки, принимавших решение о передаче мальчика в приемную семью и проверке условий его воспитания.